Roma – Napoli diretta commentata da Positanonews. Grande tensione per questo match dopo le polemiche arbitrali con Atalanta. Un derby blindato

Inizio infuocato Roma all’attacco e segna. Il primo tempo Roma 1 Napoli 0 Meret para calcio di rigore Positanonews

apre con l’interessantissima sfida tra Roma e Napoli il programma dell11a giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della graduatoria grazie alla vittoria di Udine per 0-4 nel turno infrasettimanale proprio a discapito dei partenopei, i quali dal canto loro vivono un difficile momento di forma dopo aver pareggiato mercoledì scorso al San Paolo per 2-2 contro l’Atalanta.

apre con l’interessantissima sfida tra Roma e Napoli il programma dell11a giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della graduatoria grazie alla vittoria di Udine per 0-4 nel turno infrasettimanale proprio a discapito dei partenopei, i quali dal canto loro vivono un difficile momento di forma dopo aver pareggiato mercoledì scorso al San Paolo per 2-2 contro l’Atalanta.