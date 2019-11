Ritmica, bronzo interregionale per la Ginnastica Sorrento, promossa anche Gymacademy

Si è svolta a Cagliari la Zona Tecnica 5 del Campionato Individuale allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia, valida per l’assegnazione dei titoli interregionali Sud (Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia) e per l’ammissione alla finale nazionale in programma al Palaghiaccio di Catania, nell’ultimo fine settimana di novembre.

Nelle A1 successo strepitoso di Sarah Izzo della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano che si è laureata campionessa interregionale Sud in un lotto di 20 concorrenti precedendo sul podio Sofia Maria Tanteri della Gymnasium Catania e Viola Falcone della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo che vince la medaglia di bronzo. Appena fuori dal podio Gaia Pariso della Partenope Napoli di Daniela Della Bruna, prima delle escluse alla fase nazionale riservata alle prime 3. Nelle A3, invece, 5° posto per Francesca Pia Marzano della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota e di Francescapia Pollio nelle A4, della Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi, entrambe qualificate per Catania dove accedono le prime 5 delle categorie A2, A3 e A4. Un vero peccato il ritiro dalla gara per motivi di salute della campionessa regionale A2 Giorgia Minopoli, dell’Azzurra Quarto di Liliana Leone, che avrebbe potuto dire la sua, infoltendo la pattuglia campana in terra di Sicilia.