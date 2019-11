Rissa alla stazione di Cava de’ Tirreni: uomo nudo semina il panico

Rissa alla stazione di Cava de’ Tirreni: un uomo nudo ha seminato il panico. Un ragazzo cavese è stato spintonato e ha rischiato di essere investito.

Momenti di paura e violenza quelli verificatisi giovedì mattina, 21 novembre, davanti alla stazione di Cava de’ Tirreni dove si è verificata una rissa tra un cittadino cavese e un cittadino africano.

Come riporta “MediaNews24”, a scatenare la zuffa sarebbe stato proprio lo straniero, il quale si sarebbe aggirato vicino al bar della stazione nudo o comunque con i genitali di fuori. Il suo intento era addirittura quello di urinare. Infastidito dal suo atteggiamento, il cavese l’ha rimproverato: è stato proprio questo l’elemento che ha indotto l’uomo nudo a prendersela con l’altro e cominciare a spintonarlo.

La rissa è scoppiata in pochi secondo e l’italiano per poco non ha rischiato di essere investito da un’automobile di passaggio lungo la trafficata strada. Successivamente, l’africano è scappato via. Adesso le forze dell’ordine indagano sul caso.