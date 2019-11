Rio de Janeiro (Brasile). “Diversidade e Contaminação” con opere di Renzo Eusebi / Marcus Amaral.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Diversidade e Contaminação” con opere di Renzo Eusebi / Marcus Amaral, a Rio de Janeiro.

“Diversidade e Contaminação”

Renzo Eusebi / Marcus Amaral

a cura di Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez

Testo critico Patricia Toscano

Vernissage mercoledì 4 dicembre 2019, ore 19

con la presenza degli artisti – catalogo in mostra

Centro Cultural Correios, Rio de Janeiro

R. Visc. de Itaboraí, 20 – Centro, Rio de Janeiro

Ingresso libero

“Diversità e contaminazione”, mostra bipersonale, concretizzata da due artisti di diversi paesi, Italia e Brasile, culture diverse, lavori con stili e tecniche diverse.

La contaminazione anche perché è stata creata un’opera-installazione originale unica a quattro mani dagli artisti …

“Diversidade e contaminação”, portanto, uma exposição bipessoal representada por dois artistas de diferentes países, Itália e Brasil, culturas diferentes, trabalha com estilos e técnicas diferentes. a contaminação porque, não apenas a presença nos dois espaços dedicados a cada artista, mas será criado um trabalho de instalação original exclusivo, em quatro mãos, pelos dois autores….

“Diversity and contamination”, therefore a bipersonal exhibition represented by two artists from different countries, Italy and Brazil, different cultures, works with different styles and techniques. the contamination because, not only the presence in both spaces dedicated to each artist, but a unique installation work created by both artists will be created….

Da vedere.

Maurizio Vitiello