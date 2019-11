ARTICOLO AGGIORNATO DALL’INVIATO DI pOSITANONEWS TV con video foto e interviste.

Il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo dott Iaccarino, in questa occasione presenta una serie di progetti approvati e finanziati dalla Regione per la pulizia del vallone nel tratto detto del Formiello e la messa in sicurezza del vallone Lavinola, per il cedimento della strada.Il sindaco Iaccarino lo abbiamo visto con caschetto e stivali scendere e rendersi conto delle problematiche e soprattutto della bellezza di questi particolari luoghi, della storia rappresentata dalla presenza del condotto romano in galleria e delle cisterne.

Mercoledì 27 novembre alle ore 18:00 presso la Sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento verrà presentato ufficialmente il libro dedicato ai Valloni della costiera, frutto del convegno a tema svolto a Villa Fondi nell’ottobre 2018 e dei contributi, ampliati e approfonditi, di professori universitari ed esperti del settore. Il libro, intitolato “I Valloni della Penisola Sorrentina“, già presente nelle biblioteche nazionali, è promosso dall’associazione Aria Nuova Piano di Sorrento e si prefigge come unico obiettivo l’urgenza di tenere i riflettori accesi sulle profonde forre di costone tufaceo che affascinarono i viaggiatori del Grand Tour ed oggi rischiano la compromissione e il degrado per l’incuria o l’inciviltà umana.

Dopo l’indirizzo di saluto del Sindaco Vincenzo Iaccarino e del Presidente dell’Associazione Aria Nuova Piano di Sorrento Michele Guglielmo, interverranno due autori del libro: Antonino Testa, Ricercatore di patologia vegetale del Dipartimento di agraria presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che affronterà un excursus sulla biodiversità delle forre e sulle tipologie di analisi ad oggi possibili, e Milena Parlato, architetto specializzata in restauro dei beni architettonici e del paesaggio, che illustrerà studi e ipotesi di progetto per la valorizzazione della zona e similari casi virtuosi in Italia e in Europa. Inoltre Monia Cilento, esperta Senior in europrogettazione, traccerà il quadro pratico, le richieste di finanziamento già tentate per la salvaguardia dei Valloni e le criticità correlate. Infine interverrà Maria Izzo, docente presso l’Istituto polispecialistico “S. Paolo” di Sorrento, uno degli istituti coinvolti nel progetto didattico triennale dell’associazione Aria Nuova che ha visto protagonista itinerante la mostra fotografica proprio sui Valloni della costiera con gli scatti di Luigi De Pasquale. Sarà presente una rappresentanza degli studenti. L’evento sarà moderato da Giancarlo Spezie, oceanografo e Prof. Emerito dell’Università Parthenope nonché responsabile del Progetto Valloni.