Renzi sotto attacco

Due sono le inchieste che coinvolgono il segretario del neopartito “Italia Viva”: la prima é sulla società Open (“amica” renziana) e sui trasferimenti di denaro, la seconda invece é sull’acquisto dela Villa di Renzi avvenuta con un finanziamento di una nota famiglia che risulta anche nei finanziatori della società citata in precedenza. << È difficile condensare in un post tanti pensieri prima di dormire. Vorrei dire grazie ai tantissimi che in queste ore hanno dato una mano, scritto una email, versato un piccolo contributo. La politica è bellissima e crudele: regala emozioni ma toglie spazi, libertà, privacy. In queste ore mi sono ritrovato di nuovo assediato dalle polemiche, dal gossip fragoroso degli scandalizzati di professione, dalle critiche feroci di moralisti senza morale. Talvolta si fa fatica, è giusto riconoscerlo. Avere a fianco un popolo di donne e uomini veri, tosti, grintosi mi ha aiutato tanto, lo ammetto. Ho pensato che avere a fianco persone come voi mi rende un uomo forte e fortunato. E mentre vado a letto vi dico grazie. Qualcuno vorrebbe soffocare nella culla Italia Viva: non ci riuscirà. Siamo nati per crescere, nati per restare, nati per cambiare: non tradiremo il nostro destino. Grazie per la Vostra amicizia, mi onora! E buona notte dal cuore, a tutti >> scrive l’ex premier in un post.