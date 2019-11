Regione Campania: De Luca “Andremo avanti oggi più che mai senza farci intimidire”

Si legge in questo post del Governatore della Regione, Vincenzo De Luca:

Prosegue con estrema decisione l’azione della Regione per ripulire intere zone della Campania dalla delinquenza organizzata.

Prosegue la battaglia per cacciare la camorra dalla gestione del ciclo dei rifiuti.

Dopo le ultime ripetute aggressioni e attentati alla discarica ex Resit da noi bonificata e nella quale si è registrata una sequenza di atti di sabotaggio, le stesse forze hanno messo in piedi oggi una vera e propria aggressione squadristica nei nostri confronti.

Andremo avanti oggi più che mai senza farci intimidire.

Continueremo a combattere per liberare la nostra terra dagli interessi degli affari e dalle azioni criminali. È l’ennesima aggressione, l’ennesimo raid violento posto in essere e puntualmente denunciato – da Pozzuoli, a Napoli, ad Aversa – senza che niente sia successo.

Ci attendiamo una risposta adeguata da parte di tutti gli organi dello Stato.