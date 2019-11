Ravello – Tramonti. Gli effetti della pioggia a Valico di Chiunzi: il pietrisco invade mezza carreggiata

Il maltempo che da diversi giorni si è riversato su Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, ha portato con sé violenti temporali e dunque anche molti inconvenienti, come quello della scorsa notte che ha visto un cedimento sulla Strada Provinciale Ravello – Tramonti. Notevoli quantità di materiale roccioso e pomice sono rovinati oltrepassando le barriere poste per il contenimento, invadendo la carreggiata. La ditta che si occupa dei lavori nella zona del Valico di Chiunzi è intervenuta da poche ore. Si raccomandano i guidatori a prestare la massima attenzione in seguito ai violenti temporali della scorsa notte, che hanno avuto ripercussioni in ogni paese.