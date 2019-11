Ravello – Tramonti. Gli effetti della pioggia a Valico di Chiunzi: il pietrisco invade mezza carreggiata. I lavori una vergogna

Il maltempo che da diversi giorni si è riversato su Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, ha portato con sé violenti temporali e dunque anche molti inconvenienti, come quello della scorsa notte che ha visto un cedimento sulla Strada della Provinci di Salerno Ravello – Tramonti sulla costa d’Amalfi La Notevoli quantità di materiale roccioso e pomice sono rovinati oltrepassando le barriere poste per il contenimento, invadendo la carreggiata. La ditta che si occupa dei lavori nella zona del Valico di Chiunzi è intervenuta da poche ore. Si raccomandano i guidatori a prestare la massima attenzione in seguito ai violenti temporali della scorsa notte, che hanno avuto ripercussioni in ogni paese. Rimane la vergogna di lavori di contenimento costati tre milioni di euro che non han contenuto proprio niente.