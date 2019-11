Ravello. Sulla destagionalizzazione e l’auditorium Oscar Niemeyer l’intervento di Di Lieto

Ravello , Costiera amalfitana . Sulla destagionalizzazione e l’auditorium Oscar Niemeyer l’intervento di Di Lieto su Positanonews il giornale online della Costa d’ Amalfi e Sorrento .

Caro Roberto,

ho letto con molta attenzione la la tua lettera pubblicata su facebook e riportata su questo giornale.

Tanto premesso condivido pienamente che, quell’opera, per la quale tu ti auguri il peggio e che porta la firma di un grande architetto dell’era moderna, può piacere ovvero non essere gradita. Probabilmente il firmatario di quell’opera non conosceva bene il territorio per cui non ritengo che possa essere responsabile per l’impatto ambientale fortemente invasivo.

Ad ogni modo quella struttura c’è ma purtroppo non ha portato a quello che doveva essere la sua funzione nè si è avvicinata ad essa e questo, a mio avviso, è il fatto più grave anche perchè per la sua realizzazione sono stati spesi soldi pubblici e altrettanti ce ne vorranno per il suo mantenimento.

Penso che anche tu abbia appreso dai giornali della diatriba che è sorta per le gestione di quelli che vengono denominati “i tre gioielli” della Regione Campania.

E’ purtroppo vero che chi gestisce la cosa pubblica antepone, nella stragrande maggioranza dei casi, il proprio interesse personale a quello della collettività e chi invece lo fa per amore del territorio ovvero per un fatto nostalgico troppo sovente viene allontanato anche in malo modo.

Io non ho la presunzione di avere in tasca la ricetta per la risoluzione del superbo obiettivo che è la “destagionalizzazione” ma ho la vaga impressione che i nostri amministratori non vi si attivino più di tanto, ovvero non avrebbero le capacità, per cercare di raggiungere, ovvero, avvicinarsi al summenzionato obiettivo che potrebbe, fra l’altro, consentire a tanti lavoratori di non gravare sulla finanza pubblica per il periodo di loro inattività forzata.

Come ben sai Ravello è meta ambita anche di persone molto facoltose in quanto molti di loro, per soggiornarvi, pagano cifre da capogiro. Mi sembra, infatti, che vi sono persone che pagano per una sola notte l’equivalente di quello che percepisce un pensionato sociale in un anno.

Questo è un fatto, a mio avviso, da non trascurare e da studiare approfonditamente al fine di ricercare le attività necessarie per fare in modo che sia conveniente per gli operatori turistici con i quali la pubblica amministrazione deve lavorare in perfetta sintonia al fine di tentare di ricercare le attività finalizzate al raggiungimento di quell’obiettivo che è stata la causa della realizzazione deli’ormai famoso “Castiell”.

Francesco Di Lieto