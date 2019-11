Ravello una riflessione dopo l’episodio choc di ieri notte

Ravello, Costiera amalfitana. Una riflessione che vale per tutta la costa d’Amalfi d’inverno… Leggo che la notte scorsa a Ravello un 51enne di Sabaudia, in piazza , è andato in escandescenza , perché ha trovato chiuso l’albergo dove i suoi genitori avevano soggiornato tanti anni fa. Il nostalgico signore è stato fermato dai carabinieri e portato in ospedale. Che dire ? Questo affettuoso figliolo ha dimenticato che a Ravello, grazie alla sociologica destagionalizzazione, uno dei cavalli di battaglia che a suo tempo portò alla costruzione dello stramuort di Niemayer ( o casatiell avrebbe portato tanti tanti tanti tanti turisti anche nei periodi invernali , perché il mondo si sarebbe mosso per venire a vederlo e per partecipare agli spettacoli di altissimo livello che in esso si sarebbero dovuti tenere ) la mia amata città da ottobre a marzo è una raffinata donna di alto rango che , finiti i mondani appuntamenti nei quali ha dato prova della sua bellezza e grandezza, ha bisogno di riposare e dormire. Così come ha sempre fatto, anche prima dei sociologi , di Niemayer , ro stramuort brasiliano, degli intellettuali che firmarono l’appello per farlo costruire e di tutte le buone anime dei trapassati degli extratrapassati . Oggi, San Clemente , papa. 39 anni fa il terremoto in Irpinia. Una esperienza che auguro solo al casatiell di Niemayer .

Roberto Palumbo da Facebook