Ravello piange Antonio Ansanelli . Albero e foglia

Ravello, Costiera amalfitana . Con un dolore acuto e profondo rendo partecipi i lettori di Positano News della prematura scomparsa di Antonio Ansanelli, un cittadino orgoglioso delle sue origini che si è sempre impegnato, fuori dai giochi, per il bene ed il prestigio della nostra Ravello che con Lui perde un ravellese autentico e disinteressato e che ha sempre desiderato per la nostra comunita un’avvenire radioso. Abbiamo provato, anche con le nostre piccole schermaglie sul giornalino della sezione, di indirizzare le giovani generazioni a salvaguardare il patrimonio ideale comune e se qualche messaggio ha prodotto effetti il merito è stato solo ed esclusivamente Tuo, Avremmo continuato lo so, o perlomeno provato, non siamo sicuri di farlo senza di Te…. ciao Cocco