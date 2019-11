Ravello. Di Martino incontra gli operatori dall’inadempienza di Felicori ai problemi delle tasse e la destagionalizzazione “Rischiamo di perdere Villa Rufolo”

Ravello, Costiera amalfitana . Positanonews segue in diretta video su Positanonews Tv , il canale you tube della nostra web TV, i vari interventi , grazie a Valeria Civale. Sala gremita a Palazzo Tolla per l’incontro convocato dal sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, questo pomeriggio con gli operatori turistici a Palazzo Tolla. Un incontro partecipato sul futuro di Ravello ed il rilancio della Città della Musica. Il sindaco Di Martino ha puntato sulla soluzione della discrasia fra estate ed inverno a Ravello, come avviene un pò dappertutto nella Divina, e si è confrontato con gli operatori. Un modello per la Costa d’ Amalfi, un ascolto-confronto con la cittadinanza .

“Gli ultimi fatti relativi alla gestione della Fondazione Ravello hanno portato alla nomina del Commissario Felicori su mia richiesta alla Regione Campania, ma si è dimostrato chiaramente inadempiente” , sono uno dei passaggi che sta seguendo Positanonews in diretta con Valeria Civale al confronto del primo cittadino con i titolari delle attività turistiche (alberghi, ristoranti e bar) accorsi per l’incontro . Lo scopo era quello di pensare al futuro “un futuro che dovrà essere costruito, parallelamente al destino dei tre beni: Villa Rufolo, Villa Episcopio e auditorium “Oscar Niemeyer” , ma non vi è stato alcun riscontro .

Poi si è parlato dei trasporti che si vogliono aumentare con le frazioni, del problema delle tasse “ereditate” dalla vecchia amministrazione, per cui non c’è alcun caos, come dice il sindaco.

Dunque non è stato solo un incontro sulla Fondazione Ravello, per la quale il comune e i ravellesi devono avere un ruolo preminente, ma sarà un incontro a 360° con tutti gli imprenditori, al quale si è chiesto di essere coinvolti e attivi con il proprio lavoro.

“Gli imprenditori devono tenere viva la Città tutto l’anno per fare questo occorre una sinergia con l’amministrazione comunale. Serve uno sforzo comune e serve organizzarsi sin da ora per la prossima stagione turistica e non solo – dice Di Martino – , insieme dobbiamo fare un cambio di rotta per il bene dello sviluppo turistico che deve puntare alla qualità ed eccellenza, quale deve essere il turismo a Ravello e in Costa d’ Amalfi”

L’incontro spazia su molte problematiche, un dialogo con la “comunità”, dalla vita sociale, cultura, musica, ma anche tanta amarezza per le ultime vicende “Rischiamo di perdere Villa Rufolo”, infatti dopo le ultime vicende il Ministero potrebbe anche decidere altro su Villa Rufolo . Stiamo seguendo in diretta poi daremo notizie più precise e seguiranno aggiornamenti . Valeria Civale