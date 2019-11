Ravello per la natura. Lunedì 25 la Festa dell’ Albero: ecco il programma

La festa dell’albero è un importantissima occasione di sensibilizzazione che giunge anche a Ravello, dove l’amministrazione comunale ha dedicato uno spazio a questo evento, lunedì 25 novembre. Il programma prevede il raduno all’Istituto scolastico in Via Roma e la piantumazione di un albero simbolico verso ll parco giochi. Poi ai Giardini Monsignore la consegna delle borracce in tritan agli studenti.

Ecco il comunicato da parte dell’amministrazione comunale di Ravello:

“Cari Cittadini,

anche quest’anno, con la festa dell’#albero, l’Amministrazione dedica una giornata al #futuro.

Il futuro dei nostri figli è fatto innanzitutto di #ambiente, di #attenzione, di #educazione alla #natura ed ai suoi tempi.

Una giornata che vale quanto un monito: non si può essere orgogliosi abitanti di un territorio se non si avverte la necessità di preservarlo,

proteggerlo.

Ed è questa la prima regola se si ama davvero qualcosa!”

Ecco il programma: