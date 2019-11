Ravello. Domenica 17 novembre incontro pubblico presso l’Auditorium “Oscar Niemeyer”, l’accorato invito del sindaco Di Martino

Il sindaco Avv. Salvatore Di Martino rivolge un accorato invito ai suoi cittadini nel nome della Ravellesità, che riportiamo integralmente.

Ravellesità. Vivere il nostro paese, sentirlo proprio, amarlo e proteggerlo, non può essere dovere di pochi, ma deve essere il sentire di tutti. E’ con questo spirito che invito tutti i Ravellesi autentici, al di là di appartenenze e di simpatie politiche, a partecipare all’incontro pubblico fissato per domenica 17 novembre alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Oscar Niemeyer”. Discuteremo insieme del presente e del futuro di Ravello, lo faremo con chiarezza sugli ultimi accadimenti, ma soprattutto per condividere le azioni e le strategie da intraprendere per assicurare ai nostri figli il migliore futuro possibile. Lo faremo come un’unica famiglia che si ritrova e si ricompatta nei momenti di difficoltà, guardando unicamente all’interesse pubblico e senza personalismi e rivendicazioni. Lo faremo attingendo a piene mani alla saggezza ed intelligenza dei nostri antenati e dei nostri anziani. Lo faremo nel nome della Ravellesità che non ha mai permesso nella storia del nostro paese a chicchessia di imporci dall’esterno scelte e decisioni, e di calpestare la nostra dignità e le nostre capacità. Da Sindaco di Ravello e di tutti i Ravellesi, mi farò paladino dalle vostre indicazione e difensore del vostro sentire, mettendo per primo da parte ogni rivendicazione e personalismo, per dimostrare al mondo che siamo una grande famiglia che merita e pretende rispetto. Vi aspetto numerosi e compatti per scrivere una pagina importante della nostra storia e per dare un senso compiuto non solo alla Rinascita Ravellese, ma anche alle altre sigle amministrative che, mai come in questo momento, possono dimostrare di non essere semplici slogan elettorali, ma ideali per un sentire comune di attaccamento alla nostra Ravello.