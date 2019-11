Ravello, coniugi stranieri si ritrovano davanti al Municipio

Perdersi e ritrovarsi a Ravello. È successo nella giornata di ieri, dove dei coniugi stranieri si ritrovano al Municipio dopo essersi smarriti l’un l’altro, mentre erano intenti a visitare il centro storico della Città della Musica. La donna, in evidente stato di preoccupazione, si è recata a Palazzo in cerca di aiuto, ma è bastata qualche telefonata per permettere alla coppia di ritrovarsi in Comune. I turisti, dopo aver ringraziato il sindaco e i consiglieri al lavoro, hanno continuato poi la passeggiata ravellese come da programma. Ravello suscita sempre grandi emozioni, ed è facile… perdersi.