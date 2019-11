Ravello, causa maltempo rinviato l’incontro con gli operatori turistici

Il comune di Ravello comunica che a causa delle avverse condizioni climatiche, l’incontro con gli operatori turistici è stato rinviato a data da destinarsi. Era infatti in programma oggi a Palazzo Tolla (alle ore 17.00), l’incontro convocato dal sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, per avviare un confronto sulla calendarizzazione dei turni delle aperture di attività come bar e ristoranti, al fine di dare continuità nell’offerta turistica e garantire anche nel periodo invernale una degna accoglienza per i turisti, oltre a raccogliere proposte e criticità, per una proficua collaborazione tra pubblico e privati.