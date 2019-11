Ravello. Il Belmond Hotel Caruso e le sue bellezze in un articolo del Daily Mail

La costiera amalfitana continua a riscuotere successi in tutto il mondo grazie alle sue bellezze paesaggistiche ed alle sue strutture ricettive. A parlarne questa volta è il sito del Daily Mail, il giornale britannico che ha voluto dedicare un articolo alla città di Ravello ed al Belmond Hotel Caruso. Ecco quanto riportato dal sito: “In alto, sopra il trambusto delle affollate Positano e Amalfi, si trova la romantica città collinare di Ravello. Ma il gioiello nella corona di questa graziosa città italiana è il perfetto Belmond Hotel Caruso. Nato nell’XI secolo come un palazzo prima di essere trasformato in un hotel alla fine del 1800, la proprietà esclusiva si trova nel punto più alto della città, offrendo viste mozzafiato sulla baia di Salerno con una sbalorditiva piscina a sfioro. Oltre ad essere l’hotel più alla moda e più elegante di Ravello, il Belmond Hotel Caruso offre agli ospiti qualcosa di unico: un delizioso rifugio perfettamente appartato e lontano da occhi indiscreti, ma a pochi passi da numerosi ristoranti e bar della città. La piscina a sfioro è senza dubbio una delle maggiori attrattive ed è spesso celebrata come una delle migliori piscine di hotel al mondo grazie alla sua spettacolare posizione sulla scogliera e ai suoi panorami magici”. Insomma, un bel riconoscimento per la città di Ravello, meta ogni anni di migliaia di turisti che la scelgono proprio per la sua bellezza unica, quasi un’oasi al di fuori del mondo e del suo caos.