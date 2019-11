Ravello, addio al diacono Antonio Ansanelli

Ravello, Costiera amalfitana. Addio al diacono Antonio Ansanelli . La triste notizia questa mattina è giunta in Costa d’ Amalfi . Nato il 12 ottobre del 1965. Agronomo i genitori e una zia erano storici Maestri di Ravello, il fratello Vincenzo medico è stato anche Sindaco in provincia di Bergamo. Era sposato e diacono ordinato a Napoli

Così lo ricorda Roberto Palumbo

Con Antonio Ansanelli , spentosi all’alba di questa mattina presso l’Ospedale di Ponte San Pietro, scompare una parte di quella Ravello dell’infanzia e dell’adolescenza che ci ha visto compagni di giochi e di liceo in quel di Amalfi. Grazie per la testimonianza di Fede che hai dato come sposo e padre e soprattutto come Diacono della Chiesa di Napoli che hai servito con amore e passione. Grazie ancora per l’amore alla vita che hai continuato a dimostrare anche quando, da persona intelligente , avevi compreso che stava per concludersi . Ti accolgano gli angeli , i santi Martiri Pantaleone , Gennaro e Ciro che hai con devozione venerato. Ti portino davanti al Signore, sotto lo sguardo materno della Beata Vergine Maria. Prega per la Chiesa ,per la quale hai anche sofferto ,da quella Gerusalemme celeste dove ora contempli il Signore della vita che ha vinto la morte. Riposa in pace, mio caro amico. invito coloro che lo desiderano ad unirsi a me, alla Chiesa di Ravello e di Napoli , nella preghiera per Antonio che oggi ha concluso il suo pellegrinaggio terreno. Oggi , SANTA Trofimena, Vergine e martire, patrona della città di Minori.