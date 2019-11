RACCORDO DI SICIGNANO, 44ENNE MINACCIA DI GETTARSI DAL VIADOTTO. SALVATO DALLA POLIZIA

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata finalizzati a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, si segnala che nel pomeriggio del 17 novembre, personale della Sezione Polizia Stradale di Potenza è intervenuta sul viadotto denominato “Chialandreia” posto al Km 12+150 carreggiata sud del raccordo autostradale Sicignano – Potenza, ricadente nel Comune di Romagnano al Monte (in provincia di Salerno), ove era stato segnalato un individuo aggrappato al guardrail che aveva preannunciato propositi suicidari.

Il personale di Polizia ha rintracciato l’uomo che, dopo aver scavalcato il guardrail si era posto all’esterno della sede stradale, rimanendo abbarbicato sulla struttura metallica che delimita la carreggiata ed usando come unico punto di appoggio, per i piedi, il margine della balaustra costituito da pochi centimetri di cordolo del viadotto. Lo stesso era in evidente stato di agitazione, ribadendo il proprio intento di suicidarsi lanciandosi dal viadotto che in quel tratto copre una vallata alta circa 100 metri.

Il meticoloso approccio degli operatori di Polizia ha consentito ai medesimi di stabilire un rapporto empatico con U.S.V. di 44 anni, il quale ha confidato agli agenti il proprio disagio familiare che lo aveva portato a compiere quel gesto. Durante le predette fasi era giunta sul posto la moglie della persona la quale, dopo aver confortato il coniuge, ha permesso ai sanitari – ivi presenti – di trasportarlo presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.