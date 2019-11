Questione di Karma, il film stasera su Rai Uno

Regia: Edoardo Falcone

Con: Massimo De Lorenzo , Philippe Leroy , Fabio De Luigi , Eros Pagni , Stefania Sandrelli , Daniela Virgilio , Elio Germano , Valentina Cenni , Corrado Solari , Isabella Ragonese

Giacomo, quarantenne, è un uomo stravagante. Orfano di padre da quando era bambino, è erede di una famiglia di industriali. Giacomo è anche un eterno Peter Pan. Non ha mai affrontato veramente la tragica morte di suo padre, è poco interessato alle questioni aziendali e dedito alle sue molte passioni, filosofie orientali, arti marziali e insoliti strumenti musicali. Un giorno si imbatte nelle teorie di un esoterista francese che afferma di aver individuato la persona in cui si è reincarnato il padre di Giacomo, tal Mario Pitagora. Mario è sostanzialmente solo un simpatico e cinico cialtrone, un uomo tutt’altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città. Eppure l’incontro fra Giacomo e Mario, apparentemente così assurdo, finisce per segnare profondamente le vite di entrambi, facendole diventare persone migliori. Chi non vorrebbe poter avere l’occasione di sistemare le cose lasciate in sospeso con una persona che non c’è più? A due anni di distanza dal film d’esordio “Se dio Vuole” (2015), Edoardo Falcone torna in cabina di regia, firmando anche soggetto e sceneggiatura con Marco Martani, per confezionare una commedia “umana”, come egli stesso l’ha definita. Un film che mette a tema questioni “universali”, come già in “Se Dio vuole”, che in questo caso, sottolinea lo stesso regista, sono “il tempo che passa, la necessità di trasformarsi per continuare a vivere, l’eterno bisogno di amare e sentirsi amati, e molti altri. Il tutto ovviamente senza mai rinunciare all’ironia e alla leggerezza”. Protagonista l’inedita coppia formata da formata da Elio Germano e Fabio de Luigi