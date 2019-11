Questa mattina esplosi due ordigni negli Scavi di Ercolano, ma si tratta della simulazione di un attacco terroristico

Questa mattina, poco dopo le 10.15, negli Scavi di Ercolano sono esplosi due ordigni. Ma nessun allarme, si è trattato semplicemente della simulazione di un attacco terroristico, un’esercitazione che vuole aiutare la popolazione ed i turisti a mantenersi pronti per qualsiasi avversità, sia naturale che dolosa. La simulazione ha previsto la presenza di due “terroristi” che hanno innescato le bombe provocando danni sia a cose che a persone sulla Terrazza di Marco Nonio Balbo, in Viale Maiuri, i Fornici ed altre zone limitrofe. Lo scenario che si presentava era da paura, con vittime e feriti. Il tutto è proseguito con l’arrivo dei soccorsi, sotto gli occhi attoniti dei tanti turisti presenti in una giornata festiva. L’esercitazione, denominata “EmerCampania 2019”, è stata organizzata dalla Croce Rossa Italiana, ed ha visto la partecipazione di Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Protezione Civile. L’intento è quello di preparare la popolazione ad un eventuale attacco di qualsiasi tipo, considerato che gli Scavi di Ercolano sono un sito potenzialmente a rischio proprio per la grande presenza di visitatori.