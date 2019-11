Quargnento, esplosione in una cascina: due vigili del fuoco morti, due feriti e un disperso. Ferito anche un carabiniere. Ipotesi dolo

QUARGNENTO (ALESSANDRIA). Tragedia poco dopo mezzanotte a Quargnento, poco distante dal mulino, dopo il bivio per Fubine, in via San Francesco d’Assisi: nello scoppio di una casa sono morti due vigili del fuoco, poco piu che trentenni, di Alessandria e di Reggio Calabria, un terzo di 46 anni risulta disperso sotto le macerie. Si sta scavando per trovarlo. Altri due pompieri e un carabiniere sono rimasti feriti. Sul posto il comandante provinciale dei vigili del fuoco Marchioni e il comandante dei carabinieri Lorusso.

Sta arrivando da Roma il comandante nazionale del Corpo, ingegner Dattilo.

Esplode una palazzina nell’Alessandrino: morti due vigili del fuoco

Gli scoppi sono stati due. Il primo intorno a mezzanotte. I vicini, che abitano a meno di cento metri, hanno chiamato i vigili del fuoco, arrivati poco dopo. Verso l’una e un quarto il secondo scoppio, molto piu forte che ha fatto crollare una casa attigua. Dentro c’erano i vigili che stavano facendo il sopralluogo. Il secondo boato è stato sentito in tutto il paese e anche in quelli intorno. Anche la gente ha scavato tra le macerie, poi sono arrivati numerosi rinforzi.

I due pompieri e il carabiniere feriti sono stati trasferiti dal 118 all’ospedale di Alessandria e in quello di Asti.

Ancora da determinare le cause degli scoppi: si parla di una fuga di gas, ma non è ancora stato accertato se questa sia stata accidentale.

Entrambe le case coinvolte nello scoppio non sono abitate.

AGGIORNAMENTO 7.50

Ancora una bombola inesplosa: intervengono gli artificieri . Sembra siano stati trovati dei timer per il comando a distanza.

SILVANA MOSSANO LA STAMPA