QUALE SORRENTO NEL 2020 ? LUIGI DI PRISCO SI RILANCIA INSIEME A MARIA TERESA DE ANGELIS

LUIGI DI PRISCO E MARIA TERESA DE ANGELIS

INSIEME PER UN POSTO DI PRESTIGIO IN CONSIGLIO COMUNALE

Aspettiamo come cittadini attenti e come promesso da Luigi Di Prisco, in sue dichiarazioni pubbliche, video e post circa le attività positive e le iniziative fatte sul territorio, utili, realizzate per la societa’ e la comunità , fatte durante il suo mandato. Ovviamente per valutare bene e da sottoporre severamente al giudizio di chi vota. Riflessioni amministrative e politiche determinanti per un elettorato da sempre moderato. Una base elettorale che dovra’ riflettere bene su quali candidati puntare. Ormai troppa confusione circa accordi e programmi, progetti e liste comuni, personalità e gruppi che dovranno decidere che tipo di città vogliono realizzare o migliorare visto il caos che regna attualmente negli uffici che contano.

Sorrento ritornerà al suo splendore nei prossimi anni ? .

Quale Sorrento nel 2020 ?

Ci saranno molti candidati pesanti e pensanti. Chiediamo con forza dettagli circa il lavoro fatto da Maria Teresa De Angelis.

Oltre a un report dettagliato di quello fatto in questi dieci lunghi anni da M.T. De Angelis sempre presente in vari eventi, donna dalla impalpabile attività amministrativa, la signora che da sempre è persona di fiducia e segretaria personale del sindaco.

Un grande problema da risolvere sono:

Le pari opportunità in crisi per vicende interne dei componenti e interessi di parte tra ex rappresentanti, tra vecchio assessore e nuova “paladina” del sindaco Rachele Palomba con nuove deleghe ambientali. L’ avv.R.Palomba sostenuta dal sindaco come sua persona di fiducia per le amministrative 2020.

La commissione pari opportunità bloccata da chi e da cosa ?

Tanti progetti, idee e poi il nulla.

Un voto di buona condotta per Maria Teresa ?

Vice sindaco politicamente inespressiva, per un’attivita’ di grande responsabilità esercitata quale vicesindaco – segretario, assessore e politico sempre in campagna elettorale.

Il politico dell’eccellenza del tutto e del non fare del sindaco uscente.

Giuseppe Cuomo oggi impegnato a trovare una sponda e/o un lido su cui puntare per le regionali sta cercando un candidatura possibile per il 2020 e presente alla visita di De Luca per l’inaugurazione del reparto di ortopedia a Sorrento.

Siamo alla frutta un “socialista” sindacalista, amico che lavora molto nel sociale, da posizioni critiche del passato si è integrato nel sistema radicato della giunta Cuomo. Oggi Luigi Di sceglie una strada facile e un percorso con una rappresentante democratica cristiana della vecchia politica e del voto porta a porta, buona per tutte le stagioni. Due poli opposti che si attraggono oggi politicamente e stranamente insieme per contrastare l’ascesa di

Massimo Coppola.