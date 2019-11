Come puoi utilizzare le statistiche del calcio per avere più successo

C’è stato un tempo, non molto tempo fa, in cui le statistiche del calcio significavano soltanto gol e assist, ma oggi nel mondo delle scommesse su questo sport sono aumentate in maniera esponenziale, per cui le conoscenze di calci d’angolo, falli totali, punizioni o rigori possono risultare di grande aiuto per piazzare una potenziale scommessa vincente sia singola che multipla.

La desolata sterile terra di dati minimi oggi è stata sostituita da un mondo ricco e grasso di numeri. Gli appassionati di calcio hanno infatti più figure con cui lavorare che la maggior parte potrebbe persino usare dopo anni di analisi.Questi tipi di confronti potrebbero continuare all’infinito. Basta una rapida visita al sito https://oddspedia.com/it/calcio/italia/per trovare dati su tutti i giocatori di ogni torneo e da analizzare accuratamente per massimizzare le possibilità di centrare la vincita prefissata.

Qual è il punto importante di tutti questi dati?

Vale la pena sapere che Cristiano Ronaldo ha intercettato tre passaggi durante l’ultimo incontro della Juventus, mentre Pjanic ne ha intercettati 15? La risposta è, inequivocabilmente, sì. Infatti, il movimento avanzato delle metriche rivela non solo la complessità e la natura sottile del bellissimo gioco, ma porta empiricamente alla luce il genio dietro i giocatori che non segnano necessariamente molti gol ma sono comunque fondamentali per il successo della loro squadra o nazione.

In tal senso un sito può fornire queste e tante altre statistiche su giocatori e squadre e a volte raccogliere oltre 70 eventi durante una partita di calcio. Misurare le potenzialità offensive di attaccanti e registi, valutare i passaggi chiave e grandi possibilità di generare reti vincenti, sono soltanto alcuni esempi di come piazzare una scommessa mirata.

L’importanza della metrica nelle scommesse sul calcio

Oltre agli assist, la metrica del passaggio chiave è un modo chiaro per determinare quali giocatori generano opportunità per i compagni di squadra.In questo la suddetta metrica offre allo scommettitore una grande possibilità; infatti, è una situazione in cui un giocatore dovrebbe ragionevolmente aspettarsi di segnare di solito in uno scenario uno contro uno o da distanza molto ravvicinata, giusto per fare un esempio. La metrica della grande probabilità è duplice nel suo valore in quanto rileva chi ha creato la brillante opportunità e sapere chi è il giocatore che alla fine ha fruttato questa opportunità. In quanto tale, qualsiasi club o scommettitore stesso può facilmente sapere quali giocatori creano le possibilità più appetitose e pericolose. Di conseguenza, anche i manager sono ora in grado di determinare numericamente se i giocatori segnano e di conoscere la loro qualità.

Le statistiche ideali per ottimizzare le scommesse sul calcio

Visualizzando le statistiche di ogni singola squadra si possono ottimizzare molte delle tipologie di scommesse proposte dai vari siti online come ad esempio quella che prevede la possibilità che entrambe le squadre segnino e per fare un esempio basta sottolineare che statistiche alla mano, il 51,84% delle partite della stagione Premier League 2015-2016 ha prodotto partite in cui entrambe le squadre hanno segnato. Grazie a questa approfondita analisi lo scommettitore può anche stabilire se entrambe le squadre segnano e una delle due vince. Sia questa che quella precedente sono tipi di scommessa estremamente popolari al giorno d’oggi e rappresentano un modo eccitante per far salire il totalizzatore che moltiplicato per l’importo giocato garantisce vincite appetitose! A margine va altresì aggiunto che analizzando a fondo il rendimento di una squadra in casa e in trasferta è possibile anche valutare se è il caso di scommettere sui gol segnati o subiti, sapendo magari che il team scelto ha un’elevata capacità offensiva e nel contempo vanta anche un ottimo rendimento difensivo.