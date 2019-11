Pubblica Assistenza MILLENIUM “Costa d’Amalfi” – Campagna adesione Volontari 2019 /2020

La P. A. Millenium rappresenta, da ormai un ventennio, L’Anpas in Costa d’Amalfi. Le attività spaziano dalla PROTEZIONE CIVILE, quindi prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, ricordiamo che la Millenium è Gruppo di Riferimento di Volontariato di P. C. dei Comuni di Amalfi, Conca dei Marini, Minori, Ravello e Scala, collabora con la Regione Campania ed in quota ANPAS, anche con il D. P. C.. Ai servizi di trasporto infermi con ambulanze e di assistenza per venire incontro alle esigenze del Territorio e dei Cittadini. Grande attenzione viene data all’info/formazione della cittadinanza, attraverso corsi specialistici. Dal 2018, è sede Regionale Accreditata (Regione Campania) per la Formazione Bls-D (basic life support and defribilation).

L’invito a tutti ad entrare a far parte di questa grande famiglia a partecipare ai corsi di formazione, GRATUITI, per poi poter dedicare, parte del proprio tempo libero, alla Nostra Terra ed alla Nostra Gente!

Io sono, perché NOI siamo!Per info 089/831834. www.millenium.it Info@millenium.it Fb. P. A. MILLENIUM AMALFI