Progetto per aspiranti autori di fumetti: “Residenza d’Artista” di NPE e SIAE

Si tratta di un progetto davvero speciale, un’esperienza creativa per realizzare una graphic novel collettiva, ideata da otto artisti, sotto la guida di uno sceneggiatore campano, Alessandro Di Virgilio e due maestri internazionali del fumetto, Ivo Milazzo e Miguel Angel Martin con la collaborazione dell’editore battipagliese Nicola Pesce.

Il gruppo degli otto selezionati, lavorerà in una full immersion, abitando come in una comune per due settimane, tra gennaio e febbraio 2020, ad Acerno nel salernitano, nella tenuta di Villa Acernaia.