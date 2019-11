Presunta aggressione in Circum, il presidente EAV: “Non mi risulta”. Vicenda da approfondire

Abbiamo ascoltato in esclusiva Umberto De Gregorio, presidente EAV circa la vicenda della presunta aggressione subita in Circumvesuviana nella giornata di ieri da una ragazzina. La notizia era stata lanciata dai colleghi di Metropolis e riproposta dalla nostra redazione.

Quello che De Gregorio afferma è che non è assolutamente a conoscenza della vicenda. Insomma, non risulterebbe nulla. Detto questo, saremo noi testate giornalistiche ad approfondire il tutto, anche se in tal senso la stessa EAV potrebbe venire a conoscenza di dettagli maggiori.

In qualsiasi caso, in caso di smentite o precisazioni, la nostra redazione sarà pronta a riportare il tutto.