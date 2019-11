IL PRESEPE OGGI- il concorso il regolamento e il bando.

Il Centro di Studi e Ricerche “Bartolommeo Capasso”, con il Patrocinio del Comune di Sorrento, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, e in collaborazione con F.I.D.A.P.A. Penisola Sorrentina e Penisola Verde s.p.a., promuove per il Natale 2019 la XLII Edizione del Concorso

IL PRESEPE OGGI

memorial Antonino Fiorentino

REGOLAMENTO DEL CONCORSO IL PRESEPE OGGI 2019

1) La partecipazione, singola o di gruppo, è gratuita e aperta a Cittadini, Enti, Associazioni, Chiese, Scuole di ogni ordine e grado e Circoli della Penisola Sorrentina.

2) Ciascun autore o gruppo può presentare una sola opera. Le scuole possono presentare un numero massimo di cinque opere per ogni sezione prevista dal Regolamento.

3) Le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica. Sono ammessi anche disegni, grafici e pitture, che non superino la misura di cm 50 per il lato maggiore.

4) Una Commissione di esperti del presepe esaminerà le opere dal 27 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 e – con giudizio insindacabile – premierà tre opere per ciascuna delle seguenti sezioni:

a) Abitazioni private

b) Abitazioni private Ragazzi (di età non superiore ai 16 anni)

c) Presepi in miniatura (le opere dovranno restare presso le abitazioni)

d) Associazioni e Chiese

e) Grafica e Pittura

f) Scuole (le opere saranno esaminate presso le scuole dal 16 al 20 dic. 2019)

g) Presepi Viventi

5) I premi per i vincitori saranno appositamente realizzati dal Liceo Artistico – Musicale “F. Grandi” di Sorrento. Saranno assegnati anche riconoscimenti speciali intitolati: I) alla memoria di Antonino e Maria Rosaria Fiorentino, all’opera che meglio riprodurrà luoghi e ambienti della Penisola sorrentina; II) alla memoria di Giovanni Antonetti, all’opera che saprà coniugare i temi della natività e della cultura marinara; III) alla memoria di Mario di Martino, ad opere meritevoli della sezione Scuole. In collaborazione con Penisola Verde s.p.a. tre premi particolari saranno conferiti ad opere realizzate con materiale riciclato.

6) L’iscrizione al concorso è possibile entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2019

– compilando le schede di partecipazione disponibili presso: Tipografia Petagna, Via P.R. Giuliani 26, Sorrento; Raffaele Ortenzia, C. Italia 123, Sant’Agnello; Edicola “Punto e virgola”, C. Italia 51, Piano di Sorrento; Edicola News Center, Via Caracciolo – Casale, Meta; Hotel Sporting, Vico Equense; Antonino Del Duca, Via dei Campi 26, S. Agata.

oppure

– comunicando dati anagrafici, residenza, telefono e sezione del concorso alla quale si intende partecipare all’indirizzo di posta elettronica centrostudi.capasso@libero.it.

Per ulteriori informazioni tel. 081/808.07.01; cell. 3393839971.

7) La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.

Tutti i concorrenti sono invitati ad inviare una foto dell’opera presentata, col loro nome, all’indirizzo di posta elettronica centrostudi.capasso@libero.it oppure alla pagina Centro Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso, dove saranno pubblicate. All’opera più votata dagli utenti di facebook sarà conferito un premio speciale.

I vincitori saranno premiati domenica 26 gennaio 2020, alle ore 17.30, nel Teatro “Tasso” in Sorrento.

Il Sindaco di Sorrento

Giuseppe Cuomo

Il Direttore della Manifestazione L’Assessore alla P. I. e Cultura

Salvatore Russo Maria Teresa De Angelis

PREMIO LETTERARIO

Il Presepe oggi

Il Centro di Studi e Ricerche “Bartolommeo Capasso”, in collaborazione con

“Franco Di Mauro Editore”, indice la terza edizione del premio letterario “Il Presepe

oggi” per le migliori tre poesie sul tema del Presepe.

Regolamento

1. Chi partecipa al concorso deve avere compiuto almeno 18 anni al 31 dicembre 2019.

Il concorrente deve inviare una poesia in italiano o in dialetto sul tema del Presepe.

Le poesie non dovranno eccedere i trenta versi e, se scritte in dialetto, dovranno

essere corredate di una versione in italiano.

2. Le opere devono essere inedite e non verranno restituite.

3. I lavori che non rispetteranno le modalità del punto 1 verranno esclusi dal concorso.

4. Il partecipante dichiarerà di essere l’unico ed esclusivo proprietario della poesia e

sarà pertanto unico responsabile civile e penale di eventuali controversie riguardanti

le sue fonti ed il suo contenuto.

5. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 4 gennaio 2020 tramite posta

elettronica all’indirizzo concorso.letterario.presepeoggi@gmail.com

6. Le opere in concorso dovranno pervenire in un file di formato PDF, il cui nome

corrisponderà al titolo della poesia; non recheranno firme o altri segni di

riconoscimento.

Un secondo file, il cui nome sarà “L’autore”, parimenti in formato PDF, inviato

contestualmente al primo, dovrà recare: 1) le prime due righe della poesia; 2) i dati

anagrafici e l’indirizzo dell’autore; 3) la dichiarazione di proprietà dell’opera; 4) un

indirizzo e-mail ed un recapito telefonico per la trasmissione di informazioni sullo

svolgimento del concorso.

7. Il Centro di Studi e Ricerche “Bartolommeo Capasso” declina ogni responsabilità

per eventuali disguidi.

8. Il giorno 15 gennaio 2020 una giuria composta da soci del Centro “B. Capasso”

decreterà le tre poesie da premiare ex aequo.

9. I vincitori, avvisati in tempo utile, ritireranno personalmente i premi a loro assegnati

domenica 26 gennaio 2020 nel teatro “Tasso” di Sorrento e le opere premiate

saranno lette da un fine dicitore.

10. I tre vincitori ex aequo saranno premiati con un’opera appositamente realizzata dal

Liceo Artistico – Musicale “F. Grandi” di Sorrento. Inoltre riceveranno pubblicazioni

sul tema presepiale di “Franco Di Mauro Editore” e altri libri del Centro “B.

Capasso”.

11. Il verdetto della giuria è incontestabile, insindacabile e inappellabile.

12. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente

regolamento.

Sorrento, 4 ottobre 2019

C I T T À D I S O R R E N T O

Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura

CENTRO DI STUDI E RICERCHE

“BARTOLOMMEO CAPASSO”

SORRENTO

Natale 2019

Concorso “Il Presepe oggi” XLII Edizione

memorial Antonino Fiorentino

S C H E D A D I P A R T E C I P A Z I O N E

Il sottoscritto ______________________________________________________________

nato a ____________________________________ il _____________________________

residente a _________________________ in via _________________________________

tel. _______________________________ e-mail __________________________________

Partecipa al Concorso “Il Presepe oggi” per la Sezione _____________________________

a) Abitazioni private;

b) Abitazioni private “Ragazzi” (di età non superiore ai 16 anni);

c) Presepi in miniatura (le opere dovranno restare presso le abitazioni);

d) Associazioni e Chiese;

e) Grafica e Pittura;

f) Scuole (le opere dovranno restare presso le scuole);

g) Presepi Viventi.

L’opera sarà esposta presso ___________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le norme del Regolamento del Concorso.

Sorrento, lì ________________________

f i r m a

_______________________________________

N.B. 1) La scheda deve essere compilata in stampatello e in tutte le sue parti. 2) Per i lavori di gruppo occorre specificare i nomi di tutti gli autori.

Tutti i concorrenti sono invitati ad inviare una foto dell’opera presentata, col loro nome, all’indirizzo mail centrostudi.capasso@libero.it oppure alla pagina Centro Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso, dove saranno tutte pubblicate.

Natale 2019

S C H E D A D I P A R T E C I P A Z I O N E SCUOLE

Alunno __________________________________________________________________

Classe ___________________________________ Sezione ________________________

Scuola ___________________________________________________________________

Indirizzo della Scuola _______________________________________________________

Città _________________________________ Telefono ___________________________

e-mail della Scuola _________________________________________________________

Partecipa al Concorso “Il Presepe oggi” per la Sezione: _____________________________

1) Scuole;

2) Grafica e Pittura;

3) Presepi Viventi.

Le opere dovranno restare presso la Scuola; la Commissione le esaminerà dal 16 al 20 dicembre 2019.

Con la presente scheda si accettano tutte le norme del Regolamento del Concorso.

Sorrento, lì ________________________

f i r m a

__________________________________

N.B. 1) La scheda deve essere compilata in stampatello e in tutte le sue parti. 2) Per i lavori di gruppo occorre specificare i nomi di tutti gli autori.

Tutti i concorrenti sono invitati ad inviare una foto dell’opera presentata, col loro nome, all’indirizzo mail centrostudi.capasso@libero.it oppure alla pagina Centro Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso, dove saranno tutte pubblicate.