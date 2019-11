Presentazione Libro di Francesco P. Oreste

Informazioni personali

Finalista Premio Letterario Nazionale organizzato dalla rivista Polizia Moderna e denominato “Narratori in divisa” con il racconto “Jack Russel senza scuorno

Autore del soggetto “I FACINOROSI” da cui trae l’idea il documentario “Cronaca di una cava annunciata” vincitore del premio giornalistico “Franco Aulisio”, un breve viaggio attraverso i punti di vista di chi ha vissuto e vive ancora in prima persona le vicende legate discariche aperte nel Parco Nazionale del Vesuvio

Autore del testo di “Storie a metà” da cui nasce lo spettacolo teatrale partecipante alla XVI edizione della rassegna “Pulcinellamente”. Il lavoro è incentrato sulle paradossali e controversie vicende di un gruppo di ragazzini di un rione popolare costretti, troppo presto e troppo soli, a confrontarsi con le difficoltà e le prove della vita e, soprattutto, con la scelta tra la via della legalità e le quella dei suoi mille antagonisti.

Partecipazione quale artista espositore alla prima edizione dell’Expo territoriale di arte contemporanea “Art’è Magma” dal titolo “Lancio la prima pietra”, rassegna d’arte tenutasi a Boscoreale presso l’Istituto Superiore “Vesevus” di via Montessori che si propone di creare le condizioni per uno rilancio turistico-culturale di Boscoreale e dell’area vesuviana.

Finalista del concorso Letterario “Giri di Parole 2011” della Navarra Editore con il testo “La Rivoltata”, racconto breve incentrato sul tema della cura e della difesa dell’ambiente e sullo stato di disordine e conflitto sociale che possono generarsi quando legge e giustizia sembrano non collimare.

Curatore della videorubrica di recensione letteraria “Un libro e un caffè …” presso la libreria Mondadori di Pompei

Partecipazione in qualità d’autore alla rassegna “Libri e parole sul sofà di S.Antonio” organizzata dall’OFS di Afragola

Organizzatore e curatore dell’evento “Donna, donna, donna…” manifestazione socio-culturale in collaborazione con I Circolo Didattico di Boscoreale con il reading di alcuni versi delle poetesse Achmatova, Merini e Shalabi a cura di donne impegnate nel mondo della letteratura e del teatro.

Intervista con collegamento telefonico intercontinentale Radio Australiana SBS in qualità di scrittore e attivista ambientalista sulla crisi rifiuti a Napoli ed alla contestazione in Terzigno-Boscoreale contro l’apertura di discariche nel Parco Nazionale del Vesuvio

Intervista Partecipazione al documentario “Our daily bad”, prodotto dalla Giallomare Film & Amaranta media, di Vittoria IACOVELLA e Simona COCOZZA, trasmesso da RAI NEWS 24 e relativo alle lotte e agli scontri che hanno accompagnato l’apertura di una discarica all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Partecipazione quale artista espositore all’evento “Fire in ThisCarica – Proiettili d’arte contro la discarica”, mostra/dibattito di sensibilizzazione al problema discariche nel Parco Nazionale del Vesuvio con il racconto l’inedito “Il Buco”.

Intervista-Partecipazione alla trasmissione televisiva “Campania una terra stuprata” a cura di Domenico Imperatore – Direttore Cnn Italy, in qualità di scrittore e attivista ambientalista

intervista-Partecipazione quale attivista ambientalista alla 62ma puntata di “Tolleranza Zoro”, rubrica a cura di Diego Bianchi inserita all’interno della trasmissione televisiva Rai “Parla con me”, incentrata sulle problematiche relative all’apertura della discarica Sari all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Intervista-Partecipazione quale attivista ambientalista documentario “Nell’inferno di Terzigno” a cura di Arianna Ciccone prodotto dal gruppo giornalistico Valigia Blu ed incentrato sulle problematiche relative all’apertura della discarica Sari all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Intervista pubblicata dal Corriere del Mezzogiorno, a cura di Luca Marconi, quale attivista ambientalista contrario all’apertura della discarica Sari all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Partecipazione in qualità d’autore alla rassegna “Via Sacra apre alla cultura” promosso dalla Città di Pompei e dal Club Lion Pompei.

Intervista pubblicata dal Fatto Quotidiano, a cura di Vincenzo Iurillo, quale attivista ambientalista contrario all’apertura della discarica Sari all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Intervista pubblicata da City, a cura di Tebano Elena, quale attivista ambientalista contrario all’apertura della discarica Sari all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Curatore del Sito d’informazione online “Eureka la Notizia” e curatore, all’interno dello stesso, della rubrica di approfondimento “La Zarzuela”

Curatore e progettista del sito on line di promozione culturale e turistica del Borgo Marinari