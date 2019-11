Presentato il calendario 2020 dell\'Arma

Napoli, presso la caserma “Pastrengo”, sede del Comando provinciale, presentato il Calendario storico e l’Agenda 2020 dell’Arma dei Carbinieri. Quest’anno il calendario ha due firme prestigiose quella della artista Mimmo Paladino per la grafica e quella della scrittrice Margaret Mazzantini (Strega e Campiello) per i testi.Il tema portante del Calendario Storico 2020 dell’Arma dei Carabinieri, giunto alla sua 87a edizione, è la dedizione. L’oltre un milione di copie del calendario, che rinnova lo spirito di dedizione, abnegazione e servizio, racconta il quotidiano eroismo dei carabinieri al servizio dei più deboli e lo fa attraverso le tavole realizzate dall’artista Mimmo Paladino accompagnato dai testi della scrittrice Margaret Mazzantini. La copertina, color oro, richiama la tradizione dei mosaici di Ravenna e dei maestri senesi e celebra la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa il 5 giugno 1920 alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri per la partecipazione al primo conflitto mondiale.

L’edizione 2020 è stata presentata a Roma, presso il Palazzo dei Congressi dell’EUR, alla presenza del Sottosegretario al Ministero della Difesa Giulio Calvisi e del Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri. I prodotti editoriali, perché oltre al calendario sono stati proposti anche il calendarietto e il planning da tavolo, sono stati presentati dal conduttore televisivo Tiberio Timperi mentre ad illustrarli, oltre al Capo del V Reparto del Comando Generale, Generale di Brigata Massimo Mennitti, si sono alternati sul palco Margaret Mazzantini, Mimmo Paladino, il giornalista e scrittore Paolo di Paolo, Riccardo Spinelli e Rita Pomponio.

Il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri è un oggetto ambito, che possiamo trovare tanto nelle private abitazioni quanto nei luoghi di lavoro e di ritrovo, a testimonianza del fatto che “ovunque fa piacere la presenza di un Carabiniere” tanto è l’affetto e la vicinanza di cui gode la Benemerita