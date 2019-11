Praiano: dopo i successi Annamaria Caso al lavoro per una pista d’atletica – ESCLUSIVA

Non si ferma mai Annamaria Caso. L’atleta, nonché assessore allo sport di Praiano, contattata in esclusiva da Positanonews, ha annunciato che è già al lavoro per una pista di atletica.

Dopo la fantastica prestazione alla maratona di Ravenna, poco più di una settimana fa, si torna subito al lavoro per il bene della comunità. Annamaria è da sempre impegnata nel sociale e lo dimostra quotidianamente.

“Sicuramente fa piacere dal punto di vista personale, ma soprattutto perché mi dà l’opportunità di promuovere la corsa, l’atletica in generale e il vero sport con tutti i valori positivi che la sua corretta pratica comporta -ha detto la Caso- Il mio impegno nella Positano Run&Trail è finalizzato proprio a questo.

E le Schegge Praianesi, un gruppo affiatato e coeso, che alleno da quasi un anno ,due volte a settimana, mi danno enorme soddisfazione. Sia in termini di partecipazione (per il momento sono circa 25, ma ci sono già altre adesioni, sia in termini di passione. Perché si allenano con disciplina, determinazione e divertimento. Sono ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni, che ci seguono (il plurale è doveroso perché posso contare sul supporto di mio marito senza il quale avrei difficoltà a gestire un gruppo così variegato e numeroso)nonostante la difficoltà logistica.

Come dico sempre, la nostra palestra è il Paese, la nostra pista è la Piazza. Ecco perché mi sto battendo affinché possa essere realizzata una piccola pista, anche di 160/180 m, che sia a servizio di tutta la Costiera. Ce la sto mettendo tutta, tra mille difficoltà. Ma non mi arrendo. La pratica sportiva, soprattutto di resistenza come la maratona , ha temprato il mio carattere. Non mollo. Perché sono convinta che i nostri giovani devono avere le stesse opportunità degli altri. Di quelli che possono disporre di impianti e attrezzature in grado di consentire ai tanti giovani della Costa d’Amalfi che ne hanno desiderio e talento (ti assicuro che ci sono )di praticare questo completo e nobile sport”.