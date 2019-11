Praiano, responsabile per il paesaggio: assunto l’ingegner Giuseppe Maresca, già tecnico al comune di Meta

Il Comune di Praiano ha assunto il Responsabile delle attività di tutela paesaggistica. A vincere la selezione per titoli e colloquio è l’ingegnere Giuseppe Maresca. L’istruttore direttivo tecnico originario di Vico Equense, sarà alle dipendenze dell’ente a partire da domani e fino al termine del mandato sindacale di Giovanni Di Martino, previsto per giugno del 2021. L’ingegner Maresca sarà impiegato per 11 ore settimanali, ed è nell’ambito della riorganizzazione dell’ufficio tecnico, in seguito all’approvazione del piano del fabbisogno di personale 2019/2021 avvenuto questa estate.

Durante la primavera scorsa è stata infatti avviata una riorganizzazione dell’ufficio settore tecnico nel Comune di Praiano. Il 17 giugno la giunta ha deliberato la rideterminazione della pianta organica, con organizzazione logistica dei locali che dovranno ospitare i dipendenti comunali. Nel mese di maggio infatti, ci fu il trasloco al secondo piano degli uffici dei settori socio assistenziale, pubblica istruzione, sport e spettacolo, segreteria e servizi demografici e protocollo, con la ristrutturazione della casa comunale in via Umberto I. La stanza attualmente occupata dal settore amministrativo e anagrafe, sarà occupata da quello tecnico.

Riguardo invece alla pianta organica, all’attuale personale composto dall’arch. Vincenza Amato, il geometra Massimiliano Castellano, Michele Pappacoda e Raffaele Coccurullo, si aggiungerà il responsabile per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, l’ingegner Maresca, assunto con contratto a tempo determinato e a tempo parziale: il tecnico della Penisola Sorrentina svolge già lo stesso ruolo presso il Comune di Meta, dove è stato assunto proprio a giugno dal sindaco Giuseppe Tito. Giuseppe Maresca conosce molto bene anche la Costiera, occupandosi di condoni edilizi, materia su cui ha lavorato come dipendente per il comune di Positano.