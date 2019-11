Praiano piange la scomparsa di Luigi Fusco, aveva 93 anni

Praiano, in costiera amalfitana, in lutto per la scomparsa del 93enne Luigi Fusco. A darne il doloroso annuncio i figli Gennaro e Luca, la nuora Rosanna, i fratelli Benito ed Umberto, la sorella Rosa, gli amati nipoti. Il corteo funebre muoverà dalla casa dell’estinto in Via Masa 23, domani lunedì 25 novembre alle ore 10.00 per la Chiesa parrocchiale di San Gennaro dove sarà celebrato il rito religioso. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia per il lutto che li ha colpiti.