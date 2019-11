Praiano, molo distrutto dalle mareggiate. Il sindaco Giovanni Di Martino chiede lo stato di calamità . Come riportato sul profilo facebook pubblico del Comune di Praiano . Il sindaco ha emanato l’ordinanza n. 35 del 14 novembre scorso, con la chiusura di Via Terramare, che è la stradina che collega con la Statale Amalfitana 163 verso Positano in corrispondenza dell’Africana , e non quella verso Furore, e della banchina ed approdo per i danni del 12 novembre scorso. La Giunta ha chiesto lo stato di calamità alla Regione Campania . In settimana, ha fatto sapere il sindaco Di Martino, si predisporrà l’incontro con gli operatori per la conta dei danni.