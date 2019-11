Praiano. L’allegria della Festa di San Martino, ogni mosto diventa vino. Quest’anno plastic free. In piazza San Luca, come da tradizione, c’è la festa di San Martino, quest’anno anche plastic free, con stoviglie e piatti biodegradabili , e tanto di “calice di San Martino”, un bicchiere di vetro che si poteva ottenere con una piccola offerta. Una festa molto amata in costa d’ amalfi anche dai turisti.

The Sagra di San Martino is the celebration of new wine, one of my favorite annual events. Everyone has finished work for the season and the tourists are gone, so the town comes together for an evening of food and music. Listen to the music and watch the locals having a great time!



La serata è stata allietata direttamente da Real Time, con l’esibizione del cantante napoletano Lello Marino.