Praiano. Anna Maria Caso Campionessa Italiana Master di Maratona

Praiano, Costiera amalfitana . Anna Maria Caso Campionessa Italiana Master di Maratona . In 3 ore e 15 minuti ha ottenuto il titolo a Ravello facendo esultare tutti gli sportivi della Costa d’ Amalfi . Ad annunciarlo lei stessa su Facebook . 55 anni, con una grinta straordinaria, il Vice sindaco di Praiano è arrivata al 26esimo posto assoluto con la Positano Rail & Trail , prima assoluta italiana di categoria per la sesta volta consecutiva!

“E pure questa è fatta. Stavolta un titolo importante con i colori della Positano Run&Trail. E con il sostegno caloroso e inaspettato, di Antonia, Fabio Gambardella, Lara e Nina. Per me, valore aggiunto.”

La Maratona di Ravenna ha visto vincere Japheth Kosgei in 2h10:42 e Pascalia Jepkogei in 2h33:28 del Kenia, fra gli italiani René Cuneaz in 2h20:22, fra gli uomini Sarah Giomi in 2h40:22 fra le donne .

Marco Cascone , il trainer, ha lanciato un messaggio con dei bambini Videorun.it eccolo su you tube.