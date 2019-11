Praiano. Anna Maria Caso ancora prima, terzo Giuseppe Gentile. Arrivo a Pompei fra le pozzanghere

Praiano. Anna Maria Caso ancora prima, terzo Giuseppe Gentile. Arrivo per la Stabiaequa fra Vico Equense, Castellammare di Stabia e Pompei fra le pozzanghere come dice lei stessa su facebook ..

Riemersa dalle pozzanghere (spesso laghi artificiali), nonna pig arriva al traguardo della Napoli Pompei e conquista l’ambito podio.

E grazie anche al brillante terzo posto in classifica maschile di Giuseppe Gentile , Praiano, una piccola comunità, si distingue e si conferma .