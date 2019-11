Praiano. All’età di 91 anni ci lascia Maria Giuseppa Miola, vedova Fusco

Praiano piange la scomparsa della 91enne Maria Giuseppa Miola, vedova Fusco. A darne il doloroso annuncio i figli Angela, Francesco ed Agata, i generi, la nuora, i nipoti ed i pronipoti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via G. Capriglione n. 44, domani sabato 30 novembre alle ore 15.00 per Chiesa parrocchiale di San Gennaro dove sarà celebrato il rito religioso. La redazione esprime le proprie condoglianze alle famiglie Miola e Fusco per il lutto che li ha colpiti.