Praiano . Aggiudicazione Consorzio Concordia per lavori rimessaggio barche da pesca

Praiano , Costiera amalfitana . Aggiudicazione Consorzio Concordia per lavori rimessaggio barche da pesca Comunicazione Aggiudicazione Consorzio Concordia – art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lvo 50/2016. Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria aree di rimessaggio barche da pesca. Fondi PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. CIG: 8074208738 Determina del Responsabile del Settore Tecnico: n. 85 del 22.10.2019 Importo a base di gara: €112.488,29 oltre oneri di sicurezza pari ad € 5.022,45 per complessivi € 117.510,74 oltre iva al 10% per complessivi €129.261,81. Adempimenti art. 76 del D.Lvo 50/2016. RDO MEPA n. 2414002.