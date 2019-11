Positano, via diversi posti auto a Liparlati: disagi per i residenti

Disagi per i residenti della zona di Liparlati, a Positano. In queste settimane, infatti, dopo mesi e mesi di battaglie che hanno visto protagonista la Soprintendenza di Salerno, la ditta Gemar di Piano di Sorrento è riuscita ad avere l’ok per l’esecuzione dei lavori per l’ascensore che collegherà al cimitero.

Tutte ottime cose che abbiamo sempre sottolineato. Fatto sta che noi, come sempre, cerchiamo di dare voce a chi non ha voce e a dare spazio a tutti. Ci sono arrivate, infatti, diverse segnalazioni circa i disagi vissuti dai residenti della zona Liparlati che si sono visti “sottratti” una decina di posti auto a causa dei lavori sopracitati: cosa non da poco, considerando i problemi legati al traffico e al parcheggio in questa zona.

Intanto, grazie anche a Fabrizio Gargiulo, da domani la ditta si metterà all’opera e difatti l’amministrazione De Lucia si troverà l’opera in corso prima della fine del secondo mandato.