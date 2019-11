Positano unico paese al voto dove non si parla di elezioni del 2020 dalle opposizioni, ecco perchè

Positano è uno dei tre paesi della Costiera amalfitana che va al voto nel 2020. Maiori ed Amalfi sono già in fermento con manifesti, interventi, documenti e riunioni. Se spostiamo lo sguardo al comprensorio della penisola sorrentina, a Sorrento e Massa Lubrense sono in corso pure incontri pubblici. Ma anche in altre realtà della provincia di Salerno e Napoli che seguiamo in Campania oramai è fermento.

Si vota in primavera, ma le liste vanno presentate un mese prima e ci vorrebbero altri mesi per trovare uomini e donne di buona volontà, e capacità, organizzare e discutere un programma, trovare consenso. Dunque è ovvio che ora si dovrebbe essere in piena campagna elettorale come avviene altrove. E come è avvenuto anche a Positano in passato.

Invece questa volta niente. A parte Positanonews che cerca di capire le situazioni, qualche fuga in avanti di possibili candidati, il resto è silenzio.

Peppe Milano consigliere di minoranza con Luca Vespoli, ma “collaborativo”, in particolare con l’assessore Giuseppe Guida, delegato all’ambiente con l’amministrazione di Michele De Lucia, attivo e presente anche sui social network su problematiche legate all’ambiente e alla protezione civile che segnala spesso anche sul suo profilo personale di Facebook ci spiega una sua idea che condividiamo.

“Stanno tutti aspettando la legge che consenta eventualmente il terzo mandato al sindaco Michele De Lucia, poi si muoveranno”

Che succederà? “Se si conferma la possibilità di fare il terzo mandato si candida Michele De Lucia, altrimenti ci potrebbero essere due liste , una con Francesco Fusco e una con Giuseppe Guida, a cui sono vicino ed è notorio. ”

Insomma bisogna vedere che succede. Dall’opposizione non sembra emergere la volontà di candidarsi di Luca Vespoli, Manuela Cuccurullo ha dimostrato di avere qualità e capacità, potrebbe essere della partita in una lista, Francesco Mascolo non si sa , ma potrebbe ricandidarsi con Domenico Marrone. Sono infatti molte le sollecitazioni a Domenico Marrone, ex sindaco, considerato capace di fronteggiare questa maggioranza, ma sembra non volerne sapere. Poi c’è il gruppo attorno a Lorenzo Cinque e Giuseppe Fusco, la possibilità dell’entrata in campo di Vito Cinque del San Pietro, Mario Attanasio del Palazzo Murat, o qualche albergatore assenti dalla politica da anni, ma tutti al momento declinano. Poi c’è sempre l’incognita di Francesco Fusco che, dopo due mandati da vicesindaco, ha legittime aspirazioni a una candidatura, mentre Guida, chiamato in causa come candidato alternativo, non ha confermato mai, si è parlato anche di Guarracino . Antonio Palumbo lo stratega politico ha detto “Il gruppo andrà compatto o con De Lucia, se ci sarà il terzo mandato, o con chi uscirà dal gruppo, cosa ancora non decisa”: