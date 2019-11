Positano, un enorme masso a rischio caduta minaccia i passanti sul sentiero Le Tese

Il sentiero parte dalla località Corvo di Positano, da una scala che diparte dalla carrabile Positano-Montepertuso, ed è uno dei sentieri pubblici più famosi e frequentati dai positanesi. A detta località si può arrivare in auto oppure con il bus con partenza da Positano per Montepertuso. A tal proposito sono innumerevoli i veicoli ed i passanti sottoposti ad un enorme rischio nel momento in cui si transita per il suddetto sentiero in località San Giuseppe. Un enorme masso a rischia caduta minaccia l’incolumità di chiunque circoli in quella zona. Preghiamo le autorità di competenza ad intervenire per poter scongiurare il peggio, soprattutto in vista di un inverno burrascoso, dopo le infinite perturbazioni di questo autunno, che hanno minacciato i giorni scorsi tutta la Costa d’Amalfi e Sorrento, causando enormi frane e smottamenti.