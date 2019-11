Positano. Ultima corsa a Montepertuso alle 19,20. E’ il coprifuoco! Montano le polemiche . Positanonews da voce ai cittadini da 15 anni in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Dopo uno strapienone incredibile improvvisamente tagli paurosi sulle corse pubbliche interne, mancando i collegamenti si creano i presupposti per rendere più diffili le aperture invernali di negozi e ristoranti, ma non solo, la stessa vivibilità dei cittadini.

Sono tanti i post dei lettori che ci arrivano in redazione, ma anche quelli su Facebook

Ragioniamo: 31 ottobre ultima corsa per le frazioni ore 23:20. 1 novembre ultima corsa ore 19:50. Come se il 31 ottobre ci fosse un esodo turistico. Già detta così è paradossale. Considerando poi che gli arrivi per il ponte di Ognissanti hanno un picco, è ancora più grave. Un Comune di Positano che manda delegazioni alla fiera del turismo di Londra per avviare anche processo virtuoso di destagionalizzazione e poi permette che la mobilità pubblica venga mortificata in questo modo, mi spiace ma non ha senso.

Il ragionamento non fa una grinza. Eppure basterebbe poco per migliorare le cose, almeno altre due corse. Una alle 21 e una alle 22. Per consentire a chi vuole fare spese o attività anche in penisola sorrentina a Piano di Sorrento di poter tornare a casa a Montepertuso e a chi vuole andare in spiaggia o per il paese a prendersi una pizza o fare qualsiasi cosa .

Insomma non chiedono la luna i cittadini di Positano, e non lo diciamo noi, ma il popolo.

Sono cose elementari che distinguono un servizio pubblico da un servizio privato. Ovviamente ognuno la vede come crede e le colpe non le diamo a nessuno: la società di trasporto, il comune, la provincia di Salerno, la Regione Campania.

Non puntiamo il dito, ma indichiamo soluzioni minimali, per un servizio e un paese civile.

In un paese silente come mai è successo nella storia alle soglie delle elezioni , questa è una tematica importante per migliorare la vita sociale, economica e culturale di Positano.