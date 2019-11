Positano, il tramonto di Fabio Fusco su”Repubblica” raggiunge 100 mila visualizzazioni in pochi giorni

“Positano, l’arancio vivo del tramonto: il cielo è uno spettacolo”. Questo il titolo di un articolo de “La Repubblica” di Napoli, in cui si parla di Positano. E come dargli torto, un tramonto color arancio a contrasto con il mare cristallino di Positano incontrandosi in un connubio perfetto, crea un’atmosfera suggestiva e, perchè no, unica. Questo eccezionale scatto di Fabio Fusco, celebre fotografo di Positano, ha impressionato e stupito tutta l’Italia al punto che l’articolo su Repubblica ha riscosso un notevole successo e viralità: circa 100 mila visualizzazioni in poco meno di una settimana. Numeri da urlo per uno scatto del grandissimo Fusco, che si conferma ancora una volta uno dei migliori fotografi in circolazione.