Positano sotto una tempesta di pioggia, annullata la Beach Trail 20 km. Si voleva provare a fare la la 12 km seguita da Giuseppe Di Martino per Positanonews . Una perturbazione fortissima sulla Costiera amalfitana , scale allagate e onde alte, con vento e grandine, hanno costretto gli organizzatori ad annullare tutto. La Beach Trail è stata annullata troppo gravi e avverse le condizioni atmosferiche oggi in Costa d’ Amalfi e non si potevano correre rischi così gravi.

Le previsioni meteo avverse non consentono di percorrere i sentieri in sicurezza, i partecipanti soddisfatti della saggia decisione dell’organizzazione

Comunque godranno del pasta party e dei dolci Già stamattina c’era stato il rinvio di un’ora della partenza e lo spostamento dalla spiaggia al palazzo murat, con arrivo a piazza dei racconti