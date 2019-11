Positano sotto una tempesta di pioggia, annullata la Beach Trail 20 km. Si fa la 12 km da eroi seguita da Giuseppe Di Martino per Positanonews . Una perturbazione fortissima sulla Costiera amalfitana , scale allagate e onde alte, con vento e grandine, hanno costretto gli organizzatori ad annullare la 20 chilometri della Beach Trail, mentre si è pensato di far fare a tutti la 12 chilometri, comunque in condizioni difficilissime.