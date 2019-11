Positano. Sulla strada di Montepertuso in corso lavori dell’Enel con la presenza di grossi mezzi, procedere con cautela

Positano. Sulla strada che conduce a Montepertuso sono in corso lavori dell’Enel con la presenza sulla carreggiata di grossi mezzi. Il tratto interessato dagli interventi parte dal bivio con la Strada Statale fino ad arrivare al campo sportivo dove si starebbero eseguendo anche lavori per l’asfalto. Inevitabili piccoli disagi per la circolazione. Si invita a procedere con cautela lungo tutto il tratto stradale interessato.