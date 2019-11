Positano, successo della Festa del Pesce: domenica prossima i ringraziamenti

Grande successo anche quest’anno per la tradizionale Festa del Pesce di Positano. Sono stati migliaia i turisti e visitatori attirati dall’evento, come ogni anno. Paolo Marrone, organizzatore dell’evento, ha voluto omaggiare tutti i collaboratori, ricordando che domenica prossima, 10 novembre, si terrà un pranzo speciale.

“Grazie, una piccola parola dal grande significato, l’unica in grado di aprire i cuori e avvicinare le persone, disinnescando la nostra vita dagli orgogli e dai pregiudizi che la minano. Noi della Festa del Pesce crediamo molto nel valore di un ringraziamento e non potrebbe essere altrimenti, visto che questa festa si basa essenzialmente sull’aiuto volontario e gratuito di tante persone e attività.

A noi piace pensare che tutti quelli che collaborano alla realizzazione di questo evento, non stiano dando semplicemente una mano, ma siano parte integrante di un progetto che ha portato questa festa a diventare una delle più importanti manifestazioni dell’estate in Costiera Amalfitana. Questo spirito di gruppo, va conservato e rinsaldato anno per anno ed è per questo motivo che ogni fine Festa pubblichiamo un manifesto di ringraziamenti, con il quale simbolicamente vi abbracciamo tutti e vi stringiamo la mano come si fa tra vecchi amici.

I legami però si consolidano anche guardandosi negli occhi, scambiandosi opinioni ed impressioni ed è per questo motivo che DOMENICA 10 NOVEMBRE ci ritroveremo ancora da Pupetto,noi dell’Associazione insieme ai volontari che hanno contribuito al successo della XXVIII Festa del Pesce, per il tradizionale pranzo dei collaboratori. Sarà un’ ulteriore occasione per stare insieme e commentare il risultato della Festa, che verrà reso noto in quest’ occasione. Vi anticipiamo che quest’anno, grazie all’impegno della Positano solidale e di tutti gli ospiti che sono venuti alla Festa, sarà possibile devolvere in beneficenza una somma discreta. E’ questo il vero miracolo dei pesci, moltiplicare la vostra generosità e riuscire allo stesso tempo a fare una Festa unica e a mettere in moto il volano virtuoso della solidarietà”.