Positano. Il sindaco De Lucia “Salvini? lo incontro a Sorrento, ma non per candidarmi”

Positano, Costiera amalfitana. Ha destato scalpore la notizia del leader della Lega che arriva a Sorrento, dove il sindaco Giuseppe Cuomo ha annunciato l’adesione e la candidatura , alla Regione Campania o al Parlamento, e la partecipazione del sindaco di Positano Michele De Lucia al Movimento – De Lucia , che è il riferimento più importante del partito della Lega in Costa d’ Amalfi, non ha fatto mai mistero della sua vicinanza appoggiando ultimamente una candidatura . Anzi, secondo voci di corridoio, sembra aver avuto un ruolo fattivo per questo incontro. “Non ne ho parlato perchè a questi livelli non è mai sicuro , intanto non si farà l’incontro a Positano, ma solo a Sorrento. E, considerati sia i motivi di sicurezza che impegni sopravvenuti possibili, non ne volevo parlare se non quando la cosa fosse certa” Allora Cuomo candidato per il versante della provincia di Napoli e De Lucia per il versante della provincia di Salerno? “Per me centrale è sempre il pensiero a Positano, quindi non è in programma la candidatura, ma altri impegni.” Quanti della maggioranza hanno aderito alla Lega? “Non ho coinvolto nessuno della mia maggioranza, sono liberi di fare le scelte che ritengono a livello politico e poi ora c’è la priorità dell’elezione comunale” Cosa dirai a Salvini? “Intanto aspettiamo la conferma dell’ìncontro , poi si vedrà”